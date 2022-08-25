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МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня

МАГАТЕ

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, члени місії матимуть ширші повноваження, ніж зазвичай. На станцію планують приїхати як ядерні фахівці, так і фахівці з безпеки та охорони.

Спочатку в МАГАТЕ планували відвідати ЗАЕС лише для того, аби переконатися, що запаси збагаченого урану не зникли зі станції під час війни. Однак поява у складі членів місії фахівців із безпеки може свідчити про те, що у МАГАТЕ планують також проаналізувати наслідки обстрілів ЗАЕС, що може бути використано для визначення винуватців обстрілів.

У середу директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі спілкувався з представниками Росатому — вони мали обговорити деталі місії. Вона вирушить через підконтрольну Україні територію, а потім опиниться неподалік ЗАЕС та Енергодару. Найімовірніше, члени МАГАТЕ вирушать туди через річку Дніпро.

25 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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