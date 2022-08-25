Как выбрать сервиз?

Нет ничего более неприятного, чем преподнести гостям сервиз из тарелок и чашек, которые достаются из шкафа по необходимости, так как полных наборов нет. Подходящие чайные сервизы, кофейные кружки, блюда для завтрака и обеденные тарелки — для каждого приема пищи есть специальный набор, состоящий из разных комбинаций тарелок, стаканов и чашек, кувшинов, сахарниц и пиалок.

В этом руководстве представлены различные наборы посуды и даны советы по выбору, чтобы все было красиво и уместно!

Как возникли сервизы?

Когда новые горячие напитки, такие как чай, кофе и шоколад, получили широкое распространение в Европе, введение новых сосудов для питья было необходимо, поскольку ранее использовавшиеся металлические сосуды оказались непригодными. Поэтому поилки из фарфора завозились из Китая знатными домами. Из-за опасности обжечь пальцы в Европе были представлены чашки с ручками, причем со временем разрабатывались разные формы для чая, кофе и шоколада. В 1708 году в Мейсене было основано первое в Германии собственное производство.

Будь то с семьей, друзьями или просто для себя: нет ничего приятнее, чем с любовью накрыть журнальный столик и просто полностью отключиться за чашечкой хорошего кофе или чая. Красивый кофейный сервиз означает наслаждение, радость и просто возможность забыть о стрессе мира.

Кофейные сервизы, доступные на рынке, столь же разнообразны, как индивидуальность, вкус и стиль жизни. Также есть возможность выбрать серию фарфора для повседневного использования и серию для особых праздников. Чем проще посуда, тем пышнее может быть украшение, и наоборот. Если кофейный сервиз и оформление подобраны правильно, то даже сдобное печенье выглядит редким лакомством! Кофейные наборы с элегантным декором и простым, но элегантным языком дизайна особенно подходят для необычных случаев.

Кофейный набор из 18 или 20 предметов включает в себя:

6 кофейных чашек;

6 блюдец;

6 тарелок для торта (тарелки для десерта);

Сахарница или пиала (с кофейным сервизом на 20 предметов);

Кувшин для сливок (с кофейным набором из 20 предметов).

Кроме того, к сервизу часто предлагаются кофейные кружки или кофейники, которые в некоторых сериях можно даже поставить на блюдца.

Почему важно использовать красивые сервизы?

Лучшая еда стоит вдвое меньше, если ее преподнести в неприглядном виде, а даже мелкие казусы на кухне можно компенсировать красивой посудой и сервировкой стола в столовой.

Поскольку есть более важные вещи, чем тратить время на мытье посуды, пригодность посудомоечной машины и микроволновой печи часто является критерием при принятии решения о покупке. Это оставляет время, чтобы посидеть и поболтать после обеда или за чашечкой кофе с пирожными вместо того, чтобы прибираться и предварительно мыть грязную посуду.

Осмельтесь выйти за рамки своей посуды и воплотить свой стиль не только в мебели, но и в накрытом столе! Смесь красочная, от пуристического современного до классического перезапущенного дизайна, почти все включено. Для натуральных типов рекомендуются красочные, достаточно простые и классические наборы посуды с большими мисками и сервировочными тарелками. Если вам нравятся более практичные вещи и вы хотите оставаться гибким, когда дело доходит до украшения стола, вам рекомендуется выбрать обеденный сервиз с простым дизайном, который либо следует классической форме и просто декорирован, либо представлен в чистом белом цвете с современными элементами. изогнутые формы.

Любите ли вы классную графику или азиатский дизайн, предпочитаете нежные цветы или любите красочность — сегодня разрешено все. Столовый сервиз обычно состоит из шести обеденных тарелок и шести суповых тарелок, комбинированный сервиз включает кофе и столовый сервиз и поэтому является своего рода полным пакетом. Однако фарфоровая серия иногда дополняется сервировочными тарелками или мисками.