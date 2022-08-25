Іспанія відправила в Україну батарею ППО, боєприпаси та броньовані авто

Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії.

Зазначається, що вантаж військової допомоги включатиме близько 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії та повну батарею протиповітряної оборони, а також 1000 тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйони євро. І броньовані авто, і боєприпаси вже в розпорядженні української влади.

Окрім зброї, «на терміновий запит» підготовлено вантаж із 30 тисяч одиниць військової форми для зими, 15,6 тис курток, 15 тис костюмів та кількох тисяч одиниць додаткового одягу. Відвантаження заплановане на вересень.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, однак, зазначив, що найбільше Київ цікавить постачання 155-міліметровихгаубиць і 120-міліметрових мінометів, про що він уже повідомив уряд Іспанії.

«Процес непростий, але ми працюємо і дуже вдячні», — сказав він.

Іспанія також буде навчати українських військових роботі зенітної батареї, а також проводитиме навчання особового складу ВПС України «в країні-союзниці», назву якої в Міноборони не вказали.

У квітні Іспанія оголосила про відправку Україні 200 тонн боєприпасів та іншої військової допомоги.