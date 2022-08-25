Генштаб про втрати РФ за час повномасштабної війни: близько 45,8 тис. окупантів, 148 ППО та 202 гелікоптери

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.
З 24 лютого до 25 серпня РФ втратила в Україні:
- особового складу – близько 45 850 (+150) окупантів,
- танків – 1929 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 4245 (+2) од,
- артилерійських систем – 1037 (+1) од,
- РСЗВ – 272 (+6) од,
- засоби ППО – 148 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 202 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9),
- крилаті ракети – 196 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+0) од,
- спеціальна техніка – 99 (+0).
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