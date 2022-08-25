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Генштаб про втрати РФ за час повномасштабної війни: близько 45,8 тис. окупантів, 148 ППО та 202 гелікоптери

збили російський гелікоптер Мі-28

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

З 24 лютого до 25 серпня РФ втратила в Україні:

  • особового складу – близько 45 850 (+150) окупантів,
  • танків – 1929 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 4245 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1037 (+1) од,
  • РСЗВ – 272 (+6) од,
  • засоби ППО – 148 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 202 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9),
  • крилаті ракети – 196 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+0) од,
  • спеціальна техніка – 99 (+0).
25 серпня найбільших втрат армія РФ зазнала на Донецькому напрямку.

25 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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