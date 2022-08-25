Представлений найшвидший і найдорожчий Bentley в історії Ракетні удари по Чаплиному на Дніпропетровщині: уже 22 загиблі » Генштаб про втрати РФ за час повномасштабної війни: близько 45,8 тис. окупантів, 148 ППО та 202 гелікоптери Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 45 850 рашистів, 148 засобів протиповітряної оборони та 202 гелікоптери Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці. З 24 лютого до 25 серпня РФ втратила в Україні: особового складу – близько 45 850 (+150) окупантів,

танків – 1929 (+5) од,

бойових броньованих машин – 4245 (+2) од,

артилерійських систем – 1037 (+1) од,

РСЗВ – 272 (+6) од,

засоби ППО – 148 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 202 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9),

крилаті ракети – 196 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+0) од,

спеціальна техніка – 99 (+0). 25 серпня найбільших втрат армія РФ зазнала на Донецькому напрямку.