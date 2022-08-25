Добыча и экспорт угля из России практически уничтожены

Экспорт российского морским путем фактически остановлен из-за санкций ЕС, передает Оффшор. Крупнейшая в России компания по добыче энергетического угля СУЭК не может отгружать топливо с середины августа. Простои, невозможность хранить уголь и продолжать его добычу сделали ортасль буквально за пару недель колоссально убыточной.

По словам источников издания, на рынках страхования и перестрахования доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, что затрудняет поиск страховки для судовладельцев.

В июле Россия смогла перенаправить экспортные поставки угля из европейских стран в Китай и Индию. В результате морские поставки угля за рубеж к июню, когда они достигли 16,45 млн т, почти не изменились, однако на данный момент идет колоссальное падение поставок и в этом направлении. Китай и Индия уже не хотят попадать под вторичные санкции и тоже сокращают поставки, даже через посредников.