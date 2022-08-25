Что происходит, когда вы влюбляетесь?

Что такое любовь? Наверное, этот вопрос хотя бы один раз в жизни себе задавала каждая девушка. Уже с детства мы ловим на себе заинтересованные взгляды противоположного пола и, надо сказать, в некоторый момент подросткового возраста они становятся нам приятными. Мы хотим нравится мужчинам, нас интересует как выглядеть модно, стильно и привлекательно. Но разве это и есть любовь? Нет, это просто симпатия, которая происходит по несколько раз в день. А настоящая любовь – это совершенно другое чувство, более глубокое, эмоционально наполненное и сильное, крепкое, несокрушимое. Любовь дается всего несколько раз в жизни, и встретить ее может каждый, главное быть готовым и открытым в тот самый ключевой момент.

Незнакомец, который улыбается вам, друг рядом с вами в течение долгого времени, не важно, в кого вы влюбляетесь, потому что важность заключается в спонтанности чувства и волшебстве, которое оно приносит потом. Что происходит, когда мы влюбляемся? Вы просмотрели всю «любовь с первого взгляда». Но от Ничто-Хилла до Болливуда кажется, что любовь есть везде, кроме твоего города. Однажды твой принц придет, но когда? И как узнать его без белого коня и вощеных сапог? Знайте, что ваш точно не будет толкать песню, увидев вас, и так уж точно лучше.

С другой стороны, ваше сердце будет биться чаще, ваши руки будут трястись и все такое, даже не зная почему. Для ученых любовь с первого взгляда связана с феромонами. Очевидно, это связано с сексуальным влечением, вызванным нашим запахом. Но это гораздо больше. Потому что, если бы нам пришлось влюбляться во всех мужчин, которые нас привлекают, это было бы действительно проблематично. Но стоит помнить: каждая девушка найдет свой идеал, с которым будет приятно и просто смотреть фильм на уютном диванчике и вовлекаться в страстный мир секса с бдсм набором. Где есть любовь и страсть – совершенно нет места стеснению.

От любви с первого взгляда к настоящей любви

После любви с первого взгляда приходит страсть и любовь, хотеть найти такого мужчину – это нормально и вполне естественное желание. И этот человек может быть незнакомцем, другом друга или даже просто другом. В один прекрасный день может стать очевидным тот взгляд, который был у тебя на этого друга, который вытирал тебе слёзы, когда твой бывший ушел, и который проводил тебя до твоей постели после пьяного вечера.

Во-первых, нет карты, указывающей, где прячется ваша вторая половинка. Потому что цель состоит в том, чтобы найти его, когда вы меньше всего этого ожидаете. С другой стороны, Мари Клэр рассказывает вам, как он может прийти ночью и постучать в вашу дверь без предупреждения. Потому что это может случиться и в 20, и в 30, и в 70 лет: откройте для себя свидетельства тех, кто (вновь) влюбился в преклонном возрасте и живет в полной мере!

Как найти настоящую любовь?

Как только все ваши чувства разовьются к одному мужчине, вы сможете найти признаки, доказывающие, что он тоже влюбился. Некоторые из них признаются в эмоциях, которые они испытывают, когда влюбляются.

А пока не нашла своего принца – не переживай! Продолжай пить аперитив в своем обычном баре, но гуляй по выходным в новых местах, не бойся болтать с мужчинами помоложе или постарше, хорошо или плохо одетыми, ведь никогда не знаешь, когда судьба встретится или к кому она нас приведет. Одна встреча может породить другие. Будьте свободными, спонтанными и открытыми миру вокруг вас. Оставьте в стороне свои предубеждения и одержимость любовью с первого взгляда, потому что они мешают вам быть собой. Даже если у вас не счастливый период жизни, это не тормоз! Доказательство: некоторые испытали свою любовь с первого взгляда в разгар депрессии. Не заставляйте себя искать ее, любовь найдет вас, если вы этого захотите!