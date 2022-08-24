Washington Post оприлюднив зміст ультиматуму, який Шойгу передав Резнікову невдовзі після вторгнення

Про це повідомляє Washington Post.

За словами Олексія Резнікова, за два дні після початку повномасштабного вторгнення, 26 лютого, він мав розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним, який передав йому ультиматум від очільника російського оборонного відомства Сергія Шойгу із пропозицією капітулювати.

«Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, то вторгнення припиниться», — сказав Хренін.

«Я готовий прийняти капітуляцію з російського боку» — відповів Резніков.

Міністр оборони України додав, що мав розмову з Хреніним і напередодні початку агресії 22 лютого та отримав запевнення, що нападу з Білорусі не буде.

«Дав слово офіцера, але він виявився брехуном», — констатував Резніков.