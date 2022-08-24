 
«  
  »

В рф запустили аналог «Википедии», он перестал работать в день запуска

Проект называется «Руниверсалис» и, по словам депутата Госдумы Антона Горелкина, «работает на wiki-движке, но не зависит от политики, насаждаемой фондом „Викимедиа“».

«Руниверсалис», как рассказал Горелкин, развивают бывшие редакторы российской «Википедии». Депутат подчеркнул, что проект «декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям».

Вскоре после сообщения Горелкина сайт «Руниверсалиса» перестал открываться и выдает ошибку 403.

В России фонд «Викимедиа», управляющий «Википедией»штрафовали за отказ удалить информацию из статей о событиях в Украине

403 Forbidden В доступе на страницу отказано vip96.hosting.reg.ru 23 Aug 2022 20:06 Что случилось и как исправить? — Неверные права на каталоги или файлы Верные права на папки: 755, на файлы: 644. Если у вас назначены другие, исправьте по инструкции. — Ограничение доступа через .htaccess
24 августа, 2022 | Category: Новости, Россия

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  