В рф запустили аналог «Википедии», он перестал работать в день запуска

Проект называется «Руниверсалис» и, по словам депутата Госдумы Антона Горелкина, «работает на wiki-движке, но не зависит от политики, насаждаемой фондом „Викимедиа“».

«Руниверсалис», как рассказал Горелкин, развивают бывшие редакторы российской «Википедии». Депутат подчеркнул, что проект «декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям».

Вскоре после сообщения Горелкина сайт «Руниверсалиса» перестал открываться и выдает ошибку 403.

В России фонд «Викимедиа», управляющий «Википедией»штрафовали за отказ удалить информацию из статей о событиях в Украине