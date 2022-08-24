У Михайлівці на Запоріжжі підірвали машину гауляйтера Івана Сушка, він загинув

Про це інформує видання «Ріа-Мелітополь».

«У Михайлівці Мелітопольського району підірвали псевдоголову адміністрації Івана Сушка. Цей зрадник добровільно пішов служити до окупантів, зробивши карколомну кар’єру від тамади і співробітника ДК, до керівника громади», — йдеться в повідомленні.

За словами місцевих жителів зрадник і раніше показував свою прихильність до ворога — роз’їжджаючи селищем з георгіївською стрічкою.

Останнім часом Сушко активно готувався до псевдореферендуму. Змушував жителів брати участь та погрожував їм.

Повідомляється, що росЗМІ підтвердили, що гауляйтера підірвали в авто, у критичному стані доправили в лікарню, де згодом той помер.

«Наші джерела в українському підпіллі повідомляють, що знищуватимуть усіх колаборантів, особливо тих, хто бере участь у підготовці так званого референдуму», — додали в «Ріа-Мелітополь».