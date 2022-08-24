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Страны Балтии и Финляндия рассматривают возможность запрета на въезд туристов из России

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят на следующей неделе вопрос об общеевропейском визовом запрете для граждан России

Члены ЕС Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, имеющие общую границу с Россией, рассматривают возможность запрета на въезд российских туристов в свои страны, если ЕС не примет общесоюзный запрет.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Я разговаривал с министрами всех этих стран… Я не вижу больших разногласий в политическом плане», – сказал Ландсбергис журналистам в Вильнюсе.

Министры иностранных дел стран ЕС должны обсудить в понедельник общеевропейский визовый запрет для граждан России, который поддерживают в основном пять стран, граничащих с Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник выступил против такого запрета, заявив, что россияне должны иметь возможность покинуть свою страну, если они не согласны с политикой Кремля. Некоторые другие страны ЕС, такие как Венгрия, также, вероятно, будут сопротивляться запрету в масштабах всего ЕС.

Региональный визовый запрет для россиян, который министры пяти стран планируют обсудить в кулуарах встречи в понедельник, должен будет применять единые правила, чтобы блокировать туристов, разрешая при этом въезд диссидентам, сказал Ландсбергис.

«Российских туристов не должно быть в Европейском Союзе… Их страна осуществляет геноцид (в Украине)», – сказал он, имея в виду войну, развязанную Россией в Украине, в результате которой тысячи людей погибли, миллионы покинули свои дома, а города и села уничтожены.

Россияне в основном въезжают в ЕС через сухопутные границы пяти стран, так как после вторжения в Украину было приостановлено прямое авиасообщение между Россией и ЕС, сказал Ландсбергис.

На прошлой неделе Эстония закрыла свою границу для более чем 50 000 россиян с ранее выданными визами, став первой страной ЕС, сделавшей этот шаг, что усложнило въезд в ЕС для обычных россиян.

В начале месяца президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести полный запрет на поездки для россиян.

24 августа, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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