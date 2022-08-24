Страны Балтии и Финляндия рассматривают возможность запрета на въезд туристов из России

Члены ЕС Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, имеющие общую границу с Россией, рассматривают возможность запрета на въезд российских туристов в свои страны, если ЕС не примет общесоюзный запрет.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Я разговаривал с министрами всех этих стран… Я не вижу больших разногласий в политическом плане», – сказал Ландсбергис журналистам в Вильнюсе.

Министры иностранных дел стран ЕС должны обсудить в понедельник общеевропейский визовый запрет для граждан России, который поддерживают в основном пять стран, граничащих с Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник выступил против такого запрета, заявив, что россияне должны иметь возможность покинуть свою страну, если они не согласны с политикой Кремля. Некоторые другие страны ЕС, такие как Венгрия, также, вероятно, будут сопротивляться запрету в масштабах всего ЕС.

Региональный визовый запрет для россиян, который министры пяти стран планируют обсудить в кулуарах встречи в понедельник, должен будет применять единые правила, чтобы блокировать туристов, разрешая при этом въезд диссидентам, сказал Ландсбергис.

«Российских туристов не должно быть в Европейском Союзе… Их страна осуществляет геноцид (в Украине)», – сказал он, имея в виду войну, развязанную Россией в Украине, в результате которой тысячи людей погибли, миллионы покинули свои дома, а города и села уничтожены.

Россияне в основном въезжают в ЕС через сухопутные границы пяти стран, так как после вторжения в Украину было приостановлено прямое авиасообщение между Россией и ЕС, сказал Ландсбергис.

На прошлой неделе Эстония закрыла свою границу для более чем 50 000 россиян с ранее выданными визами, став первой страной ЕС, сделавшей этот шаг, что усложнило въезд в ЕС для обычных россиян.

В начале месяца президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести полный запрет на поездки для россиян.