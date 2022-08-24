Система ППО Iris-T буде поставлена ​​Україні найближчими тижнями

Україна вже найближчим часом отримає найновіші системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

«Конкретно в галузі протиповітряного захисту, де насамперед запитується підтримка, ми подбали про те, щоб високо сучасні системи Iris-T не були поставлені в іншу країну, а щоб вона була поставлена Україні. Це станеться в найближчі тижня», – сказала голова МЗС ФРН на спільному брифінгу з ісландською колегою у Берліні.

Раніше Бербок заявляла, що ФРН планує надати Україні системи протиповітряної оборони IRIS-Т вже в кінці серпня або на початку вересня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні заявив, що обіцяні системи ППО IRIS-T скоро будуть в Україні.

Своєю чергою Україна хоче отримати загалом 11 таких систем.

У червні Україна підписала контракт з німецькою компанією Diehl Defence на закупівлю зенітно-ракетного комплексу IRIS-T SL. Вартість угоди – 178 млн євро, а гроші на закупівлю виділить німецький уряд.

Основою ЗРК є ракета IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) з інфрачервоним наведенням, створена на базі одноіменної ракети “повітря-повітря”.

Зенітно-ракетний комплекс Iris-T. Фото з відкритих джерел

Пускові установки можуть мати колісне (MAN 8×8) або гусеничне шасі (двосекційний всюдихід BvS10) та містять 4 направляючих або 8 контейнерів з ракетами.

Існують модифікації середнього та малого радіуса. IRIS-T SLM дозволяє вражати цілі на відстані до 40 км, а у “коротшій” версії SLS – до 25.

Основним сенсором комплексу є австралійська РЛС CEAFAR GBMMR з 3D-радаром з активною фазованою антенною решіткою (АФАР). Також може застосовуватися німецька РЛС TRML-4D (Hensoldt), яка дозволяє виявляти цілі на відстані до 250 км.

Радіолокаційна станція (РЛС) TRML-4D від Hensoldt Зображення від виробника

Комплекс створений у 2014 році, а єдиним оператором системи з 2019 року є Швеція. Уряд Німеччини видав дозвіл на експорт 23 одиниць Єгипту.