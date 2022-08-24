посол ЄС в Україні привітав українців із 31-ю річницею Незалежності

Про це повідомляє посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас у твіттері.

У відеозверненні сьогодні, 24 серпня, посол Євросоюзу в Україні привітав українців із 31-ою річницею Незалежності країни.

«Дорогі українські друзі! 31-а річниця Незалежності не схожа на жодну іншу. Ми відзначаємо вашу стійкість протягом пів року жорстокого повномасштабного вторгнення Росії та вісім років агресії. Також, як і будь-який день, це день скорботи за загиблими внаслідок російських звірств», — сказав Маасікас.

Посол зазначив, що це перша річниця Незалежності в умовах, коли Україна стала кандидатом у члени ЄС.

«Європа святкує разом з вами. І Європа сумує разом з вами. Ми поряд. Євросоюз стоїть пліч-о-пліч з Українською державою, підтримуючи та забезпечуючи життєво важливі послуги громадян та реформи, які допоможуть вступу до Євросоюзу», — сказав він.

Також Маасікас наголосив, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією при відновленні та на шляху до Європи.

«Тому, що ми – одна сім’я. Ми поділяємо ті самі цінності та хочемо жити в демократії та процвітанні, а не в темряві тоталітаризму. Разом ми Європа. Слава Україні!», — сказав посол Євросоюзу в Україні.