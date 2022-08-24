Польша удвоит численность армии

После начала украинской войны польские резервисты с двойным гражданством в разных странах Европы начали получать повестки с требованием явиться на сборы. В случае неявки их приглашают отказаться от польского гражданства.

Польша осуществляет невиданную по масштабам модернизацию своей армии и стремительно наращивает военную мощь. Согласно опубликованным документам министерства обороны Польши, она должна быть завершена к 2032 году.

Поляки передали украинцам практически все свои танки Т-72. В обмен американцы должны поставить 250 танков Abrams разных модификаций. На это они потратят гигантскую сумму – 5 миллиардов долларов. В Европе нет других операторов Abrams.

Поляки тем временем покупают немецкие танки Leopard. Поляки также покупают самоходки южнокорейского производства. Все это вместе превращает польскую армию в самую мощную в Европе.

Закупается 600 самоходных корейских гаубиц К9 и южнокорейские танки К2 Black Panther. Относительно того, сколько именно таких танков будет закуплено, точных данных нет. В прессе назывались цифры от ста до тысячи (!).

В настоящий момент у поляков – четыре бронетанковые дивизии – 11, 12, 16 и 18. Не все они полностью укомплектованы. 11 12 дивизия стоят в резерве. У них на вооружении – танки Leopard и скоро они получат Abrams. У поляков – собственная версия Leopard, Leopard 2PL с уникальной польской начинкой.

В конечном итоге, поляки намерены выставить еще две бронетанковые дивизии – таким образом у них, в общей сложности, будет шесть.

В рамках контракта с Кореей закупается 48 истребителей F-50. Также не следует забывать о том, что Польша приобретает у американцев 32 F-35.

Кроме этого, покупаются новые системы Patriot. Те что у них уже есть – все развернуты на границе с Белоруссией. Польше нужно больше – именно через нее идет все военное снабжение Украины, и эти поставки необходимо прикрывать. Patriot выдвинуты максимально близко к границе – напротив Яворив. Системы ПРО также прикрывают аэропорты через которые идут поставки НАТО. Поляки требуют еще шесть батарей Patriot.

Экономика Польши является одной из наиболее быстрорастущих в Европе. В последние двадцать лет прирост ВНП составлял 3,4, 5 процентов в год. У поляков – собственная валюта – злотый. Из-за этого немцы переносят производства в Польшу, с тем, чтобы снизить издержки.

Речь идет о программе военных закупок исполинских масштабов – по крайней мере, в масштабах такой страны, как Польша. Для сравнения, в распоряжении республики Италия есть 20 (двадцать) действующих танков.

Поляки производят “автохтонную” версию вертолета Lockheed Martin Black Hawk на своей территории.

Польша развернет на своей территории сто HIMARS и позднее, возможно – до 200.

Таким образом, создается очень мощная, вооруженная наиболее современным и передовым оружием сила. Чему она будет служить ? – Очевидно, речь идет не о создании “паритета” с Россией, но достижения такого уровня устрашения, который, с учетом нынешнего крайне болезненного опыта в Украине превратит любые русские планы конфронтации с поляками в крайне неразумные.