Польша удвоит численность армии Израильский стартап построит на Луне завод для добычи кислорода » Почему даже в 1942-1943 годах американские газеты минимально писали об ужасах Холокоста 29 июня 1942 года газета Chicago Daily Tribune посвятила «окончательному решению» один маленький абзац на шестой полосе, пишет журналист The Times of Israel Мэтт Лейбовиц.

«По оценкам британской секции Всемирного еврейского конгресса, на сегодня более 1 млн. евреев были убиты или умерли в результате жестокого обращения в странах, где доминирует Германия», — говорилось в сообщении Associated Press. Как и другие американские газеты тем летом, Daily Tribune выделила минимум места на сообщение об уничтожении евреев в Европе. Буквально маскируя эти истории, ежедневные газеты размещали новости о бойне подальше от первых полос и смешивали их с другими сводками новостей. Бабий Яр, октябрь 1941 года «Если в июне 1942 года новость об уничтожении 1 млн. евреев считалась достаточно достоверной, то было бы логично, чтобы в соответствии с редакционными стандартами ее рассматривали как новость для первой полосы или чего-то в этом роде», — заявляет Рафаэль Медофф, автор недавно вышедшей книги «Америка и Холокост: документальная история». Как и Chicago Daily Tribune, The Los Angeles Times в конце июня 1942 года опубликовала сводку Associated Press: «Убит 1 миллион». Она была помещена на третьей странице – под статьей о британских солдатах, взятых в плен Германией… К этому моменту Американский объединенный распределительный комитет уже опубликовал отчет, основанный на местных источниках, о массовых убийствах в Бабьем Яре под Киевом. В отчете подробно описывалось, как земля двигалась в течение нескольких дней после казни, несмотря на то, что братская могила 33 771 жертвы была покрыта слоем песка больше метра…

«Весной 1942 года, когда количество сообщений о массовых убийствах увеличилось и многие дополнительные подробности были переданы в свободный мир из надежных источников, начала вырисовываться очень тревожная картина», — пишет Медофф, являющийся руководителем Института изучения Холокоста Дэвида С. Ваймана. «Однако вместо того, чтобы задавать вопросы чиновникам администрации Рузвельта о надвигающемся геноциде, журналисты вообще избегали этой темы», — говорит он и добавляет, что многие считали сообщения об убийствах преувеличенными. В сентябре PBS International покажет документальный сериал режиссера Кена Бернса «США и Холокост», состоящий из трех частей. Среди актеров, читающих закадровый текст, Хоуп Дэвис, Вернер Херцог и Мерил Стрип. Помимо тогдашнего президента Франклина Делано Рузвельта, в сериале будет изображена радиоведущая Дороти Томпсон, бывшая «белой вороной» среди журналистов американских СМИ, освещавших ситуацию в нацистской Германии. «Мало кто из американских журналистов расспрашивал президента Рузвельта или его помощников о политике запрета на спасение евреев во время Холокоста, — замечает Медофф. — Это было и отказом от ответственности журналиста, и моральной трагедией». Сообщения о том, что ныне историки называют «Холокостом от пуль», — начальной фазе геноцида, бойне под открытым небом, — впервые появились в New York Times 26 октября 1941 года. В короткой заметке на шестой полосе сообщалось, что десятки тысяч евреев уничтожены немецкими частями в городе Каменец-Подольский. По словам Медоффа, в промежутке между этой статьей в октябре 1941 года и концом 1943 года Холокост представлялся в американской прессе как серия не связанных друг с другом массовых убийств, хотя в реальности речь шла о четком плане Германии по уничтожению евреев. В течение того же двухлетнего периода Германия и ее пособники убили большую часть из 6 млн. жертв Холокоста. «Непрерывный двухнедельный погром» В то время как американские газеты продолжали сообщать о «не связанных между собой убийствах евреев», Германия построила шесть лагерей смерти в оккупированной Польше, чтобы «индустриализировать» так называемое «окончательное решение». В отличие от ежедневных американских газет, еврейские СМИ регулярно писали о происходящей в Европе бойне на первых полосах. Однако, к сожалению, большинство лидеров еврейских общин не начали решительных действий на основании этих сообщений, говорит Медофф. Литовские евреи в Понарах роют рвы на месте будущих казней Yad Vashem 17 июня 1942 года JTA сообщило о «массовой резне, не имеющей себе равных в еврейской истории», в Литве. Очевидец наблюдал «непрерывный поток грузовиков, которые курсировали взад и вперед, перевозя более 60 тыс. евреев всех возрастов к месту казни» в Понарский лес недалеко от Вильнюса. Под заголовком «60 000 евреев казнены в Вильне в прошлом месяце в результате непрерывного двухнедельного погрома» свидетель рассказал, как евреев расстреливали из пулемета после того, как сняли с них одежду. Согласно статье JTA, «очевидно, что приказ убить всех евреев исходил из Берлина». Расстрелы в Понарах продолжалась более трех лет, в результате чего из довоенной общины в 80 тыс. человек в живых осталось 7 тыс. евреев. На последнем этапе геноцида заключенных-евреев заставляли эксгумировать и сжигать трупы жертв… «Еврейские лидеры медлили» Хотя еврейские СМИ в США пытались привлечь внимание к происходящему в Европе, самый влиятельный раввин в стране, лидер нескольких еврейских организаций Стивен С. Уайз порой воздерживался от распространения новостей о массовых убийствах, утверждает Медофф. Начиная с 1942 года Уайз, который был известен как доверенное лицо Рузвельта, получал буквально потоком секретные телеграммы и отчеты. Чтобы «продемонстрировать свою лояльность президенту Рузвельту», замечает Медофф, «Уайз согласился на попытки администрации преуменьшить значение этих новостей об убийствах». В так называемой «телеграмме Ригнера», отправленной Уайзу из Швейцарии в августе 1942 года, говорилось о немецком плане систематического уничтожения миллионов евреев. Государственный департамент попросил Уайза скрыть эту новость до тех пор, пока она не будет проверена. Он согласился на это, говорит Медофф: «При этом обещание Уайза администрации Рузвельта временно скрыть эту телеграмму от общественности не требовало от него не говорить публично о том, что он знал о массовых убийствах из других источников». Другой секретный отчет, названный «телеграммой Штернбуха», был передан Уайзу и другим лидерам через консульство Польши в Нью-Йорке в сентябре 1942 года. Как и в случае с «телеграммой Ригнера», Уайз воздержался от побуждения американских евреев к протесту. «Поразительно, как мало внимания он уделял массовым убийствам даже в сентябре, октябре и большей части ноября 1942 года, как сильно он погряз в обыденных делах, таких как соперничество еврейских организаций, местная политика и другие менее чем срочные обстоятельства», — замечает Медофф. Стивен С. Уайз По оценке исследователя, многие американские еврейские лидеры — наряду с журналистами — не хотели слишком громко высказываться против массовых убийств, опасаясь антисемитской реакции в самих Соединенных Штатах. «И тем не менее трудно понять, какова была польза от медлительности еврейских лидеров, — говорит Медофф. — Те, кто осмеливается говорить от имени еврейского народа и руководить им, обязаны распознать чрезвычайную ситуацию и действовать соответственно. Когда в Европе каждый день убивали тысячи евреев, на счету была каждая минута». К концу 1943 года ежедневные газеты начали признавать систематический характер Холокоста, в том числе Уайз и другие еврейские лидеры. Однако чиновники администрации Рузвельта продолжали преуменьшать, а иногда и скрывать сообщения о Холокосте, продолжает Медофф: «По мере того, как в 1943 году все больше информации доходило до внешнего мира, включая сообщения очевидцев о массовых убийствах, американские еврейские лидеры стали высказываться более последовательно. Но администрация Рузвельта регулярно скрывала информацию, опасаясь, что огласка усилит общественное давление с целью открыть двери Америки для беженцев». Подготовил Семен Чарный