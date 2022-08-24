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Пасажири на п’ять годин застрягли у тунелі під Ла-Маншем

Пасажири потяга, що сполучає Францію та Британію через «Євротунель» під Ла-Маншем, на 5 годин застрягли у дорозі через технічні проблеми.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався увечері 23 серпня з поїздом Le Shuttle, що курсує між Фолкстоуном і Кале.

За словами одного з пасажирів, потяг був у дорозі в тунелі приблизно 10 хвилин, коли несподівано погасло світло й потяг зупинився. Машиніст пояснив, що потрібно перевірити якусь проблему з ходовою частиною, але через півтори години нічого так і не з’ясували. Людей після цього попросили виходити з поїзда і перейти з основного тунелю у службовий, що займало близько 10 хвилин.

 

Фото: PA

Сотням пасажирів довелося тягти з собою валізи та, в деяких випадках, домашніх улюбленців. Звідти їх забрали службовим потягом назад до терміналу.

 

A photo showing the inside of a cargo train where passengers were transferred to

Люди дісталися у Фолкстоун приблизно за шість годин після того, як вирушили у поїздку.

Зірвалися плани і в тих, хто мав прямувати у зворотньому напрямку — люди у соцмережах скаржаться, що затримка складала понад 5 годин, та нарікають на нестачу вчасних пояснень, що відбувається.

24 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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