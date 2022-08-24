Как лучше всего приобрести цветной принтер

Цветной принтер, это удобное и часто необходимое устройство. Зачастую, использование цветных принтеров распространяется не только на полиграфию, но и в быту, особенно когда есть необходимость печатать цветные картинки и семейные фотографии. И потому приобрести цветной принтер печать которого простая и быстрая проще всего во время невероятных скидок в интернет-магазине. Используя понятную схему и скидочные бонусы, вы сможете даже достаточно дорогие модели приобрести за совсем небольшие деньги. И стоит отметить, что хорошая дорогая модель, это не значит, что у нее будет дорогая эксплуатация, скорее наоборот. Хорошие качественные модели цветных принтеров дают солидную экономию при печати цветных снимков и небольших плакатов, которые можно повесить дома на стену. Как правило пользователей интересуют такие параметры цветных принтеров:

экономия чернил, емкий картридж

качество печати

габариты и вес (хотелось бы поставить на небольшом столике)

Давайте определимся — как и что выбрать.

Как выбирать цветной принтер

При выборе принтера для цветной печати, определитесь, как часто вы будете эксплуатировать его возможности. Если у вас совсем не промышленные масштабы, то возможно проще приобрести качественное МФУ. Если же масштаб достаточно объемный, то лучше потратить дополнительные средства и установить офисную модель, с большим экономным картриджем и высокой скоростью и качеством печати. А в случае, если вы ориентированы на печать фотографий в свой семейный альбом, то возможно самое простое решение — недорогой фотопринтер, цена на которые совсем небольшая, а размер их настолько компактен, что он помещается буквально на ладони.

Прежде чем выбрать ту модель, которая вас интересует и приобрести ее, оцените ее достоинства и недостатки, сравните с аналогичными моделями других производителей и обязательно посмотрите отзывы.

А чтобы сэкономить средства, внимательно следите за акциями. Достаточно старые модели цветных принтеров можно приобрести заметно дешевле, в случае, если их линейка обновляется. При этом сам аппарат может быть ничем не хуже новой модели, которую только запустили на рынок.

Обслуживание цветного принтера

Как правило обслуживание простого МФУ или фотопринтера не требует особых затрат. Это просто своевременная замена печатающего картриджа. Здесь важно брать оригинальную модель согласно номенклатуре — так вас принтер прослужит дольше. Если вы интенсивно используете свой цветной принтер, то вероятно он потребует профилактики механических частей. Некоторые из них необходимо будет почистить от пыли и мелких дисперсных частиц, а затем смазать. Смазка для этого используется специальная, а потому для такой профилактики лучше обращаться к специалистам, которые понимают как это делать и имеют опыт.

Если вы придерживаетесь этих простых и общих правил, то ваш цветной принтер будет радовать вас долго, а снимки останутся хорошей памятью о проведенном времени.