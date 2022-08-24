Израильский стартап построит на Луне завод для добычи кислорода

Сообщается, что ноу-хау «сделает космические миссии более рентабельными и представит лучшее на данный момент технологическое решение для дозаправки космических станций на орбите.

Стартап Helios был учрежден в 2018 году на семинаре по инновациям, проведенном Израильским космическим агентством во время Недели космоса в Израиле. Компания разработала электрохимический реактор, который может извлекать кислород из лунного реголита (смесь почвы, порошкообразной пыли и щебенки на поверхности Луны), что, согласно проекту Helios, сделает многократные и долгосрочные миссии на Луну экономически выгодными, поскольку это позволит лунным колониям существовать автономно вместо того, чтобы доставлять топливо и другие ресурсы с Земли.

Одним из главных препятствий при отправке миссий на Луну является стоимость транспортировки предметов с Земли на лунную поверхность. Для запуска ракет с грузом требуется топливо; чем тяжелее груз, тем больше требуется топлива. Дополнительное топливо увеличивает вес транспортного корабля, в результате для его полета требуется еще больше топлива. А кислород является критически важным компонентом для сгорания топлива.

В рамках нового соглашения Helios будет использовать опыт Eta Space в области криогенных технологий, в частности жидкого кислорода и жидкого водорода, для производства и хранения добываемого на Луне с помощью собственной технологии кислорода. Вместе компании планируют построить лунный завод по производству и сжижению кислорода.

«Eta Space будет играть важную роль в сжижении и хранении кислорода, вырабатываемого реактором Helios, в криогенных резервуарах», — пояснил д-р Уильям Нотардонато, основатель и генеральный директор Eta Space, штаб-квартира которой находится недалеко от Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал.

«Наши компании дополнят технологии друг друга на пути к дальнейшему снижению затрат в космосе, что станет ключевым шагом к обеспечению устойчивого присутствия за пределами Земли», — отметил Нотардонато, проработавший в NASA 30 лет.

Генеральный директор и соучредитель Helios Джонатан Гейфман отметил, что «для создания постоянной лунной базы технологий Helios недостаточно — для реализации лунной экономической цепочки создания стоимости требуется целый набор технологий. Сотрудничество с Eta Space впервые соединит два чисто коммерческих звена в этой цепи — производство и хранение кислорода — что сделает многократные и долгосрочные миссии на Луну экономически целесообразными».

Создание постоянной базы на Луне, которая стала бы пунктом дозаправки и обслуживания для космических миссий в будущем, запланировано на следующее десятилетие частными космическими компаниями, такими как SpaceX. Для реализации этих планов потребуются тысячи тонн кислорода, используемого в качестве ракетного топлива, ежегодно. По словам представителей Helios, доставка грузов на Луну стоит несколько сотен тысяч долларов за килограмм, что делает долгосрочные миссии чересчур дорогостоящими.

Уже испытанная в приближенных к лунным условиях технология Helios, представляющая собой электролиз расплавленного реголита, способна расплавить лунный грунт при температуре 1600 градусов по Цельсию, а затем посредством электролиза создать кислород, который может храниться длительное время благодаря технологии Eta Space для дальнейшего использования космическими миссиями.

В прошлом году Helios подписала соглашение с европейской многонациональной технологической корпорацией OHB SE о поставке своей технологии для производства кислорода и металлов на Луне на борту лунной посадочной системы LSAS (Lunar Surface Access Service). Технология Helios будет задействована в первых трех миссиях LSAS на Луну, начиная с 2025 года, что позволит компании протестировать свою технологию в реальных условиях.

Кроме того, технология Helios также может быть использована для извлечения 99% чистого железа из железной руды, что потребует на 50% меньше энергии, чем в настоящее время используется промышленностью в аналогичных целях. А это, в свою очередь, может привести к более совершенным методам производства стали.

На свои разработки Helios получила финансирование от Израильского космического агентства и Министерства энергетики Израиля. Также в прошлом месяце компания привлекла 6 миллионов долларов в рамках начального раунда финансирования под руководством инвесткомпаний At One Ventures и Doral Energy-Tech Ventures. В раунде финансирования также участвовала инвестиционная компания Deep Tech Metaplanet.