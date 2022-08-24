Ізраїль планує експортувати газ до Європи: його видобуток зріс на 22%

Видобуток природного газу в Ізраїлі зріс на 22% у першій половині року, оскільки уряд планує збільшити експорт до Європи, де триває найгірша енергетична криза за десятиліття.

Про це пише Bloomberg.

За даними Міністерства енергетики Ізрїлю, видобуток зріс до 10,85 млрд кубометрів у річному обчисленні до червня, а експорт до сусідніх країн зріс на 35% до 4,59 млрд кубометрів.

Збільшення повʼязане зі видобутком з родовищ Тамар і Левіафан у східному Середземноморʼї.

При цьому роялті за газ, корисні копалини та збори зросли приблизно на 50% і досягли 829 млн шекелів ($253 млн), майже всі з яких були отримані від газу.

«Ізраїль нарощує видобуток, оскільки європейські країни шукають природний газ по всьому світу, а ціни на енергоносії на континенті досягають рекордного рівня.

Європейський Союз відмовляється від основного постачальника — Росії — після вторгнення країни в Україну, у той час як Москва також обмежила поставки, змушуючи покупців поспішати шукати альтернативи напередодні зими», — пише агентство.