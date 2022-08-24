Готові кров’ю відстоювати свободу: ЗСУ привітали українців з Днем Незалежності

Бійці різних привітали українців з Днем Незалежності, передає «Еспресо.Захід«.

«Від себе особисто та від імені бійців 24 механізованої бригади імені короля Данила вітаю вас з Днем Незалежності! Святом, яке стало для нас священним. Воно скроплене кров’ю тисяч українських воїнів, людей, які в найважчу мить для України були там де і повинні – на полі бою. Нашу справжню незалежність ми здобуваємо із зброєю в руках, а те, що народжене в бою житиме вічно. Ми обов’язково проженемо окупанта з нашої землі, відбудуємо Україну та зробимо її великою європейською державою. Ми житимемо вільно, заможно та безпечно. Виховаємо нові покоління та на віки збережемо пам’ять про кожного, хто віддав своє життя за нашу державу. Жертва всіх хто загинув та пропав на війні недаремна. Вони герої українського народу», – пише командир 24 оМБр ім. короля Данила полковник Мамавко.

71 окрема єгерська бригада зауважує, що незалежність в українців назавжди пов’язана із Гідністю. Тисячолітній шлях до її здобуття був наповнений людьми-символами боротьби.

Вітають українців й бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ:

«Останні пів року від початку повномасштабної війни, довели, що українці готові на смерть стояти за незалежність, кров’ю відстоювати свободу. Свого ми нікому не віддамо».

ВІдеопривітання також опублікували 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада,10 гірсько-штурмова бригада та волинські тероборонівці.