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Ердоган: повернення Криму Україні – це вимога міжнародного права

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок у своєму виступі на другому саміті Кримської платформи наголосив, що завершення окупації Росією Криму є фактичною вимогою міжнародного права і важливим елементом глобальної безпеки і стабільності.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Від самого початку Туреччина відкрито заявляла, що анексія Криму є неконституційною та незаконною, і не визнає її. Це принципова позиція як із правових, так і з моральних міркувань. Міжнародне право по суті визначає, що Крим має повернутися до складу України, невід’ємною частиною якої він є», – наголосив турецький президент.

Він додав, що збереження територіальної цілісності, суверенітету й політичної єдності України «вкрай важливо не лише для регіональної, а й для глобальної безпеки та стабільності».

«Для Туреччини пріоритетом також є забезпечення безпеки і добробуту споріднених із нами кримських татар, які є одним із корінних народів Криму. Наші кримські татари пильно спостерігають за останніми подіями в Криму», – додав Ердоган.

Він також висловив сподівання, що Кримська платформа має надзвичайну вагу, і кримські татари, які зазнали надзвичайних страждань за свою історію, борються за мирне життя на своїй батьківщині.

«У цьому процесі Туреччина і далі підтримує український уряд та кримських татар», – підсумував турецький лідер.

24 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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