До 2032 року ми не побачимо РФ в чинних кордонах, — історик

Про це в ефірі Еспресо сказав історик Олександр Зінченко.

«Одна із функцій України та українців — підготувати світ до думки, що імперії розпадаються і це не боляче. Австро-Угорська імперія своїми внутрішніми подіями спровокувала Першу світову війну, але вона і розпалася внаслідок цієї війни та після цього наступив мир. Часом трапляється, що розпад імперій є запорукою миру. Ключове питання — як так зробити, щоб не з’являлось бажання повернути якісь землі, на які ця імперія під час можливого відродження буде претендувати», — вважає він.

На думку історика, Україна не вплине на запущені внутрішні процеси у РФ — економічні, національні, політичні.

«Ми їх допомогли запустити — Помаранчевою Революцією і Євромайданом, але далі це пішло за абсолютно неконтрольованими для нас сценаріями. РФ почне розпадатися після 2024-2025 років і скоріше за все, до 2032 ми не побачимо її в чинних кордонах. Як зробити так, щоб через 20 років Росія не почала війну за відродження — про це ми можемо говорити з Заходом. У нас є певний і позитивний, і негативний досвід», — підсумував Зінченко.