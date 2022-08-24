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День Незалежності: у Британії прикрасили офіс прем’єра соняхами й зіграли «Стефанію»

У Британії до Дня незалежності України прикрасили офіс прем’єр-міністра соняхами, а оркестр шотландських гвардійців виконав у центрі Лондона «Стефанію» Kalush Orchestra.

Про це повідомляє «Європейська правда«.

Будівлю на Даунінг-стріт, 10, де розташований офіс Бориса Джонсона, прикрасили соняхами та синіми букетами, пояснивши для британської аудиторії, що сонях вже кілька століть вирощується на українських полях і є однією з «національних»  квіток, а під час російсько-української війни став символом опору та єдності.

В особистому відеозверненні Борис Джонсон окремо підкресилив, що у 1991 році Україна відродилася к незалежна держава, а не вперше стала незалежною, і зараз українці знову відстоюють право визначати своє майбутнє у власній країні.

«Хочу, щоб українці у свій День Незалежності знали про це: Британія буде підтримувати вас стільки, скільки буде необхідно», — наголосив прем’єр.

24 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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