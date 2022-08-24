Число случаев COVID-19 в мире превысило 590 млн

По состоянию на сегодняшнее утро число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 597 млн 675 тыс. 219, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 457 тыс. 951 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США — 93 млн 754 тыс. 248 и 1 млн 41 тыс. 466

Индия — 44 млн 368 тыс. 195 и 527 тыс. 452

Бразилия — 34 млн 284 тыс. 864 и 682 тыс. 549

Франция 34 млн 603 тыс. 400 и 154 тыс. 745

Германия — 31 млн 921 тыс. 578 и 146 тыс. 797

Великобритания — 23 млн 675 тыс. 749 и 187 тыс. 731

Италия — 21 млн 696 тыс. 242 и 174 тыс. 931

Южная Корея — 22 млн 588 тыс. 640 и 26 тыс. 224

По данным портала Worldometers, который специализируется на статданных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды — 830,9. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии — 3 тыс. 165, Франции — 2 тыс. 344, Германии — 1 тыс. 740, Великобритании — 2 тыс. 724, Италии — 2 тыс. 902, Южной Корее — 511. Сведения по США отсутствуют.

За время пандемии в мире сделали 12 млрд 80 млн 516 тыс. 868 инъекций вакцин против COVID-19.