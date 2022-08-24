Байден оголосив найбільший транш допомоги Україні за всю історію

Президент США Джо Байден привітав українців з Днем Незалежності України та оголосив про транш допомоги на суму 2,98 млдр доларів.

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

Ці кошти будуть витрачені на системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари. “щоб забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі”.

“Я знаю, що цей день незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені залишити свої домівки, і так багато інших стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік незалежності. Сьогодні і кожного дня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка керує самодержавством, не зрівняється з полум’ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди“, – йдеться у привітанні Джо Байдена з Днем Незалежності України.

Джо Байден, на Саміті НАТО в Мадриді, 29 червня 2022 Фото: Reuters Нагадаємо, напередодні США оголосили про пакет допомоги Україні на суму 775 млн доларів. До нього увійшли: