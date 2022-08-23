Я бачив, як ворог спалював кварталами будинки з цивільним населенням, — боєць «Азову» Жайворонок

Про це він сказав під час пресконференції бійців полку «Азов», звільнених з полону, що транслювалася на телеканалі «Еспресо».

«У Маріуполі я бачив, як ворог спалював цивільне населення, людей не сім’ями, не квартирами, не будинками, а кварталами! На моїх очах відбувалися артилерійські обстріли у наслідок яких вигорали будинки кварталами з цивільним населенням», — наголосив Жайворонок.

За його словами, окупанти самі демонструють факти мародерства у Маріуполі.

«Вони фотографуються у квартирах українських громадян. Вони знімають відео на телефони, які вони вкрали. Російська армія вбивала мирне населення тисячами. Кожна загибла людина — це трагедія. Люди гинули сім’ями. РФ привозила у Маріуполь пересувні крематорії, тому факт, що люди які вважаються зниклими безвісти — загинули», — зауважив Жайворонок.