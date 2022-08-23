Украинский культурный центр работает в Лос-Анджелесе

Двери «Украинского Культурного Центра» в Лос-Анджелесе все месяцы, что идёт война, постоянно открыты. Там собирают помощь беженцам, проводят благотворительные мероприятия и аукционы.

«16 художников и фотографов из Лос-Анджелеса пожертвовали свои работы нашему центру для того, чтобы мы продали их, и собрали деньги для Украины», – рассказывает организатор аукциона, Галина Бонд.

Среди авторов работ, представленных на выставке, эмигранты из разных стран: Камбоджа, Грузия. Фотожурналист Роберт Зиргулис, эмигрант из Латвии. Он недавно вернулся из Украины, отвозил гуманитарный груз, с собой привез фоторепортаж.

«Все это ужасно, я хочу, чтобы мир видел, что случилось в Украине», – не сдерживая слез, рассказывает член ассоциации «Репортёры без границ», Роберт Зиргулис.

«Я побывал на обломках многих домов, которые были просто сложены. Там царит запах смерти, тела не могут достать, и самое шокирующее, это то, что рядом с этим запахом умерших продолжают жить люди. Вот женщина на фото – она живет в районе с трупным запахом, ее душ – это вот такой туалет», – говорит фотограф, стоя возле своих работ.

Последствия войны своими глазами видел и Борислав Александров. Волонтер помогал доставлять гуманитарный груз.

«Я доставляли бронежилеты, каски, два раза ездил в Польшу, один раз был в Украине, отвозил вещи», – рассказывает Борислав. Сегодня он пришёл в Украинский Культурный центр, чтобы принять участие в аукционе, который проводится в преддверии Дня Независимости Украины.

Волонтер Екатерина Марчук, как и Борислав Александров, с первых дней войны собирает помощь Украине в Лос-Анджелесе.

«Мы вместе плачем, переживаем потери, хотим поддержать нашу страну, наши семьи, наш дом. У нас у всех родители живут в Украине, друзья, это все больно», – говорит Екатерина.

Волонтёрам служба доставки «Meest», вручила памятные монеты, выпущенные сувенирной лавкой Белого Дома, в знак благодарности за их труд.

«Мы начали сотрудничать с сувенирной лавкой Белого Дома. Они отправляют эти монеты в Украину через нашу службу доставки. Несколько таких монет Белый Дом подарил нам, чтобы мы наградили ими тех, кто помогал нам собирать и доставлять гуманитарную помощь в Украину», – рассказывает менеджер «Meest», Юлия Стадник.

Служба доставки «Meest» отправляет такие монеты и в Украину, там они пользуются большим спросом. Цена одной монеты – сто долларов.

«Как правило, украинцы, которые хотят поддержать нашу армию, покупают эти монеты. Сувенирная лавка Белого Дома всю прибыль от их продажи отправляет на помощь украинской армии. И именно нас выбрали как службу, которая официально доставят эти монеты в Украину заказчикам. Мы уже отправили тысячу таких монет, 6 тысяч в процессе отправки», – рассказывает Юлия.

Владелец почтовой службы «Meest» на Западном побережье США, Игорь Стадник, за полгода войны отправил в Украину сотни тонн гуманитарной помощи. Помогает он и приехавшим в Лос-Анджелес беженцам.

«Делаем то, что мы можем, там ребятам тяжелее. У нас беженцы живут. Живет семья из Киева, мама, дочка и внучка, их папа воюет, их папа один из тех, кто водрузил украинский флаг на острове Змеином. И ещё одна девочка беженка у нас живет. Всего четверо беженцев», – рассказывает Игорь Стадник.

И он и другие волонтеры говорят, что продолжат делать все, что в их силах и помогать Украине, до тех пор, пока не закончится война.