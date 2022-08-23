У Донецьку стався вибух в «адміністрації» Пушиліна, почалася пожежа

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах, а також у російських пропагандистських ЗМІ.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, потрапляння відбулося у фасад будівлі, також постраждали праве крило та верхній поверх.

Раніше у телеграм-каналах поширювалася інформація про те, що Пушилін міг постраждати під час вибуху, однак сьогодні об 11.36 він виклав відео, у якому прокоментував вибухи в так званій адміністрації.

Як йдеться у повідомленні, у Донецьку стався вибух у так званій адмінстрації маріонеткового ватажка російського терористичного угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна.

«У центрі Донецька зафіксовано пряме влучення в адміністрацію Пушилина внаслідок українського обстрілу, повідомили в адміністрації голови ДНР. За інформацією Донецького агентства новин, у будівлі почалася пожежа через влучення снаряда», — пише пропагандистське видання ТАСС.

У місцевих телеграм-каналах опублікували фото зі зруйнованою будівлею.