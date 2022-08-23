Трамп предъявил иск генеральной прокуратуре США

В понедельник бывший президент США Дональд Трамп предъявил иск американскому правительству с требованием назначить специального независимого представителя для разбора документов, изъятых агентами ФБР во время обыска его резиденции во Флориде и призвал судью запретить сотрудникам ФБР изучать изъятые у него документы.

В своем иске Дональд Трамп утверждает, что решение об обыске было принято на основании политических калькуляций за 90 дней до промежуточных выборов в Конгресс с целью «заглушить ведущий голос в Республиканской партии, президента Трампа». В иске говорится, что назначение независимого представителя для разбора бумаг бывшего президента является «единственно приемлемым вариантом» действий в данной ситуации.

8 августа агенты ФБР провели беспрецедентный обыск в резиденции бывшего президента Мар-а-Лаго во Флориде на основании ордера, подписанного федеральным судьей во Флориде. Согласно ордеру, ФБР расследует потенциальные нарушения бывшим президентом законов о хранении секретных документов, которые он взял с собой, покидая Белый дом в 2021 году. По данным прессы, во время обыска было изъято 11 комплектов секретных документов и около двух десятков коробок, о содержимом которых не сообщается. Дональд Трамп заявляет, что ему не известно, что конкретно забрали сотрудники ФБР, требует предоставить полный список изъятого, он настаивает, что изъятие производилось незаконно, поскольку многие из документов он рассекретил своей властью, что сотрудники ФБР и генеральной прокуратуры не имеют права разбирать документацию, которая может не иметь отношения к расследуемому ФБР делу. Обыск 8 августа был «санкционирован федеральным судом, обнаружившим необходимые основания » для такой акции, говорится в ответе представителя генеральной прокуратуры.

Обыск в доме бывшего президента вызвал резко критическую реакцию многих видных политиков-республиканцев, которые называют неоправданным беспрецедентный обыск резиденции бывшего президента. Они, вместе с Дональдом Трампом и несколькими ведущими американскими СМИ призывают Генеральную прокуратуру обнародовать так называемые письменные показания агентов ФБР, ведущих расследование, которые дали судье основания для санкционирования обыска. Судья предложил генеральной прокуратуре обнародовать этот документ за исключением данных, которые, по ее мнению, являются секретными.