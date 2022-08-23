За даними Сполучених Штатів, найближчими днями росіяни можуть завдати низку ракетних ударів по території України. Мовиться як по державні, так і про громадські об’єкти.

США володіють даними розвідки про те, що Росія найближчим часом здійснить обстріли цивільних та державних об’єктів інфраструктури на території України

“Ми маємо інформацію про те, що Росія посилює зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі та урядовим об’єктам України найближчими днями”, – сказав напередодні, 22 серпня, один з американських посадовців.

За його словами, оскільки Росія має “послужний список в Україні”, США стурбовані загрозою, яку російські удари становлять для цивільних громадян та цивільної інфраструктури.

Він додав, що ці побоювання ґрунтуються на даних розвідки Сполучених Штатів Америки.