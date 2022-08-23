“Ми маємо інформацію про те, що Росія посилює зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі та урядовим об’єктам України найближчими днями”, – сказав напередодні, 22 серпня, один з американських посадовців.

За його словами, оскільки Росія має “послужний список в Україні”, США стурбовані загрозою, яку російські удари становлять для цивільних громадян та цивільної інфраструктури.

Він додав, що ці побоювання ґрунтуються на даних розвідки Сполучених Штатів Америки.