США вперше за пів століття запускають корабель на Місяць

Про це повідомляє Space.com.

Космічне агентство схвалило місію Artemis 1 на запуск випробувального польоту навколо Місяця без екіпажу наступного тижня. Старт заплановано на понеділок, 29 серпня. Резервними днями є 2 вересня та 5 вересня.

Історична місія, перша в програмі NASA Artemis, спрямована на повернення астронавтів на Місяць, стартує з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Це буде перший політ мегараракети Space Launch System (SLS), найпотужнішої ракети NASA в історії, і критичне випробування космічного корабля Orion.

Artemis 1 запустить 98-метрову мегаракету SLS і її капсулу Orion у 42-денну місію, щоб обігнути Місяць і повернутися на Землю. NASA розглядає випробувальний політ як свою першу місію на Місяць з космічним кораблем, здатним розмістити екіпаж, за майже 50 років. Це також перший новий власний транспортний засіб NASA після того, як агентство припинило поповнювати свій флот космічних човників більше десяти років тому.

Згідно з планом NASA, Artemis 1 прямуватиме близько тижня, щоб досягти місячної орбіти. Він пробуде там приблизно місяць, а 10 жовтня повернеться на Землю.

42-денний марафон місії перевищує стандартні 10-денні польоти екіпажу Artemis, заплановані NASA. Це дасть NASA та Європейському космічному агентству, яке побудувало сервісний модуль Orion, час визначити будь-які проблеми, які необхідно вирішити під час першого польоту з екіпажем.

Уже політ з екіпажем, Artemis 2, NASA сподівається здійснити у 2024 році. Artemis 3, перша висадка екіпажу на Місяць, запланована на 2025 рік і використовуватиме посадковий модуль SpaceX Starship для доставки астронавтів до одного з 13 потенційних місць на Місяці, Південний полюс. Але обидві ці місії, звичайно, залежать від того, як пройде Артеміда 1.