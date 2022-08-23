США могут передавать Украине ряд вооружений тайно — СМИ

Власти США, возможно, не сообщают публично о передаче Украине некоторых видов вооружений в рамках военной помощи. Об этом пишет Politico.

По данным издания, высокопоставленный представитель Пентагона 19 августа признал, что США в течение некоторого времени поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, хотя это не было анонсировано публично. «Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то, их упоминание в заявлении, не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», — сказал чиновник на брифинге.

По словам двух источников Politico, в новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено на прошлой неделе, вошли управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. При этом в официальном заявлении Пентагона о вооружениях, поставляемых Украине, они не упоминаются.

Politico также ознакомилось с официальным уведомлением Конгрессу в связи с выделением Украине очередного пакета помощи, в котором, по данным газеты, отмечается, что поставляемое Вашингтоном Киеву вооружение «не ограничивается» тем, что указано в списке.

В июле шесть стран Европы не дали Украине новых военных обязательств