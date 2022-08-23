США могут передавать Украине ряд вооружений тайно — СМИ

Власти США, возможно, не сообщают публично о передаче Украине некоторых видов вооружений в рамках военной помощи. Об этом пишет Politico.
По данным издания, высокопоставленный представитель Пентагона 19 августа признал, что США в течение некоторого времени поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, хотя это не было анонсировано публично. «Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то, их упоминание в заявлении, не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», — сказал чиновник на брифинге.
По словам двух источников Politico, в новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено на прошлой неделе, вошли управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. При этом в официальном заявлении Пентагона о вооружениях, поставляемых Украине, они не упоминаются.
Politico также ознакомилось с официальным уведомлением Конгрессу в связи с выделением Украине очередного пакета помощи, в котором, по данным газеты, отмечается, что поставляемое Вашингтоном Киеву вооружение «не ограничивается» тем, что указано в списке.
В июле шесть стран Европы не дали Украине новых военных обязательств
- 19 августа президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь Украине. Общая стоимость пакета составит 775 млн долларов. В числе вооружения, которое США поставят Украине, будут 16 105-миллиметровых гаубиц, 15 разведывательных дронов Scan Eagle, 40 единиц бронетехники и 1 тыс. противотанковых комплексов «Джавелин», а также боеприпасы к ним.
- Таким образом, общий объем военной помощи США Украине с начала российского военного вторжения составит 10,6 млрд долларов.
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