Росія вбила в Україні 374 дитини

Станом на ранок 23 серпня 2022 року більше ніж 1097 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

“Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 65, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41”, – йдеться в повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.