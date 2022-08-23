Родичі полонених з Азовсталі обурені відмовою депутатів голосувати за звернення щодо Оленівки до міжнародних організацій

Про це в інтерв’ю «Главкому» сказала Сандра Кротевич – сестра першого заступника командира полку «Азов» Богдана Кротевича (Тавра). Вона переконана, що кожен депутат, який не підтримав цієї заяви, має скласти мандат.

«Я давним-давно нейтральна до політики, але мене днями дещо дуже сильно обурило. Була ініціатива від «Європейської солідарності» поставити в порядок денний, проголосувати та звернутися до країн ЄС, країн НАТО і міжнародних організацій щодо Оленівки та хлопців, які у полоні. Рада навіть не проголосувала за те, щоб поставити це у порядок денний. Мене це дуже сильно обурило, і багато кого з родичів це обурило, тому що ми постійно просимо їх нарешті зробити це звернення. Але народним депутатам це виявилося не потрібним», – зазначила Сандра Кротевич.

Вона додала, що у зв’язк уз цим має до народних депутатів два запитання.

«По-перше, навіщо нам депутати, яким начхати на українських військовополонених? По-друге, як ми можемо вимагати від міжнародної спільноти, міжнародних організацій та інших країн якихось дій, якщо у нас Верховна Рада не спроможна поставити у порядок денний звернення щодо теракту в Оленівці з проханням допомогти повернути військовополонених?» – зауважила сестра захисника Азовсталі.

Сандра Кротевич вважає, що кожен депутат, який утримався від голосування або проголосував проти, має скласти свій мандат.

«Такі люди не мають права бути депутатами і представляти інтереси військових, які зараз боронять нашу державу, і тих, хто зараз у полоні. Поки хтось із них відпочивав за кордоном, а хтось ховався в Києві – вони сиділи у Маріуполі, на Азовсталі, стримуючи шалену кількість російських військових і техніки. А зараз ці народні обранці навіть не можуть зробити найпростішого – проголосувати. Як поставити на порядок денний підвищення собі заробітної плати – вони це можуть зробити, а як ухвалити звернення щодо військовополонених, то ні. Їм це, бачите, не на часі», – зауважила Кротевич.