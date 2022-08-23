ООН закликала РФ надати незалежним спостерігачам доступ до українських військовополонених

Про це 23 серпня заявила Равіна Шамдасані, речниця верховного комісара ООН з прав людини, у пресцентрі ООН.

У своїй заяві вона зазначила, що ООН стурбована тим фактом, що РФ може планувати так званий трибунал на українськими військовополоненими в Маріуполі. Також вона відмітила, що хоча відомостей щодо цього «трибуналу» небагато, очевидно, що металеві клітки на фотографіях у ЗМІ призначені для стримування полонених.

Равіна Шамдасані підкреслила, що жоден вирок стосовно військовополонених не може бути внесено, якщо не сформовано належним чином незалежного суду. Крім того, вона поділилася стурбованістю щодо того, що полонених військових тримають у неналежних умовах і не дають до них доступу незалежним спостерігачам. За її словами, це може свідчити про ризик тортур і катувань.

«Ми повторюємо наші заклики до Російської Федерації надати незалежним спостерігачам повний доступ до всіх осіб, затриманих Російською Федерацією у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, включно з тими, хто утримується пов’язаними з Росією збройними групами», — заявила Равіна Шамдасані.

Вона наголосила, що некоректні вислови російських вископосадовців підривають презумпцію невинуватості українських військовополонених.

«Були також тривожні публічні заяви російських офіційних осіб та членів афілійованих збройних груп, які називали українських військовополонених «військовими злочинцями», «нацистами» та «терористами», тим самим підриваючи презумпцію невинуватості», — каже речниця.