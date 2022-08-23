Окупанти стягнули понад 40 одиниць військової техніки на територію Запорізької АЕС, — Енергоатом

Про це інформує в телеграмі Енергоатом.

«Вчора, 22 серпня 2022 року, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шість спецвантажівок», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нині на Запорізькій атомній електростанції розміщено понад 40 одиниць російської військової техніки.

«Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду», — додають в Енергоатомі.

Також кількість російських окупантів збільшилася: «Рашисти поповнили свої ряди і чималою кількістю «міцних» орків, дехто з них — у масках».