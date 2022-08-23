Окупанти стягнули понад 40 одиниць військової техніки на територію Запорізької АЕС, — Енергоатом

На території Запорізької АЕС рашисти накопичують техніку та збільшили кількість військових. Лише учора окупанти привезли два бронетранспортери та шість вантажівок
Про це інформує в телеграмі Енергоатом.
«Вчора, 22 серпня 2022 року, до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шість спецвантажівок», — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що нині на Запорізькій атомній електростанції розміщено понад 40 одиниць російської військової техніки.
«Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду», — додають в Енергоатомі.
Також кількість російських окупантів збільшилася: «Рашисти поповнили свої ряди і чималою кількістю «міцних» орків, дехто з них — у масках».
- Голова спецкомітету з оборони палати громад Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у разі витоку радіації через атаку РФ на Запорізьку АЕС, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.
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