Как правильно перевозить мебель

Летняя пора, это не только время отдыха и расслабления, но и как правильно конец лета — время переездов и изменений. Новая работа или квартира, все это требует не только необходимости переезда, но и перевозки достаточно громоздких вещей. Это коробки, чемоданы, а особенно — габаритная мебель, которая требует большего внимания. Самый простой способ позаботиться о перевозке мебели — заказать ее доставку от дверей к дверям на https://van.taxi/perevozka-mebeli.html в удобное для вас время. Так вы значительно сэкономите свои силы и ресурсы, а взамен получите отличный сервис Van.taxi

Давайте рассмотрим правила перевозки мебели и как ее обезопасить при транспортировке. Ведь мебель бывает разной:

хрупкой

тяжелой

габаритной

с тонким полировочным покрытием

Все это требует соответствующего отношения и аккуратности. Особенно если вы везете и хрупкую, и габаритную, и тяжелую мебель в одном грузовике. Немного советов при перевозке.

Замеряем размеры, заказываем автомобиль

Прежде чем перевозить мебель, обязательно сделайте все замеры. Ваша задача не только просчитать высоту, ширину и глубину, но и общую кубатуру перевозимого груза. В зависимости от объема груза с соответствующей кубатурой необходимо заказать и транспорт. К примеру на Van.taxi вы можете выбрать разнообразные по объему фургоны, от самого миниатюрного на 500 кг., до крупных, грузоподъемностью более одной или двух тонн. Если же ваш груз хрупкий, обязательно предупредите об этом компанию, которая будет осуществлять перевозку и упакуйте хрупкие части, заверните их в мягкое защитное покрытие (гофрокартон, паралоновые пластины).

Тонкое полировочное покрытие лучше обтянуть дополнительно в упаковочную пленку в несколько слоев, что послужит хорошей гарантией сохранности.

Не только мебель требует замеров. Замеряйте и дверные проемы в вашей квартире или офисе — ведь не каждый габаритный груз в них пройдет. Оцените углы и ращмеры коридоров. Все это также необходимо учесть при перевозке мебели и ее доставке от дверей к дверям.

Опирайтесь на хороший сервис при доставке мебели.

Залогом успешного выполнения работы будет выбор правильно сервиса для перевозки и доставки вашего груза. Ориентируйтесь ан компании, которые предлагают комплексные решения и расширенный сервис. К примеру Van.taxi не только перевозит и доставляет мебель, но и бытовую технику, строительные материалы и многое другое. Компания может сделать и цельный офисный переезд за один день. Выбирайте всегда для такой работы профессионалов, которые имеют опыт, необходимые навыки и соответствующий транспорт. Тогда вы значительно сэкономите ваше время и деньги, а все работы будут выполнены в срок и качественно.