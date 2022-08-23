Интернет казино без депозита: как выгодно играть с бонусами?

Чтобы игроки заходили к ним с большим желанием, требуется дополнительный стимул — бонусы. Давайте рассмотрим какими они бывают.
Виды бездепозитных поощрений
Общую группу подарков делят на две — оплачиваемые и не требующие пополнения счета. Подробнее рассмотрим вторую категорию. Это денежные суммы и фриспины. Бывают случаи, когда операторы совмещают в одном наборе оба варианта.
Бездепозитные бонусы не являются распространенными фишками. Дело в том, что первым «шаг навстречу» делает оператор. У игрока есть много вариантов воспользоваться подарком и уйти на другую площадку. Чтобы оградить себя от убытков, казино требует гарантии на дивиденды от предоставленных средств. Это прокрутка суммы, в несколько раз превышающей бонусную, за короткий срок времени. Для предоставления бесплатных плюшек предусмотрены разные ситуации. По ним можно условно сортировать бездепы:
- Создание аккаунта.
- Индивидуальное вознаграждение.
- Приз за участие в акционных событиях.
- Дополнительное поощрение за переход на следующую ступень в программе лояльности.
Это эффективный метод для поддержания новых и постоянных клиентов. Но от них требуются действия, которые принесут пользу площадке.
Как получить
Перечни действий зависят от разновидности бонуса. Новым пользователям понадобится пройти регистрацию и верификацию. Это несложно, поскольку процесс сводится к заполнению формы обратной связи или передачи согласия на использование сведений из профиля соцсети.
Верификация займет больше времени. Придется отправить на проверку сканы паспорта и квитанции проведения платежа через банк. Это самый распространенный вариант, но саппорт может запросить и другие документы. Верифицированные игроки гарантированно получают выплаты без задержек, поэтому не стоит надолго откладывать проверку.
Игроки с учетной записью автоматически присоединяются к программе лояльности (если казино ее проводит). Проявляя активность, геймер собирает баллы и повышает свой статус. Лояльность казино выражается в более широких льготах и специальных призах. Это еще один вариант, позволяющий получать фриспины без дополнительного депозита.
Такая же возможность предоставляется за участие в акциях, выполнение каких-то действий:
- Установка мобильного приложения на смартфон.
- Публикация поста или комментария в соцсети.
- Заполнение профиля личными данными.
Выполнение третьего пункта дает основание для получения свободных прокруток ко дню рождения.
Чтобы не пропустить анонсы акций или запуск новых бездепов, надо отслеживать новости площадки, в некоторых случаях (день рождения) самостоятельно отправлять запросы в службу поддержки.
Лучшие казино с бездепами
Самыми популярными заведениями являются те, что предоставляют бесплатно деньги и фриспины на выгодных условиях. Реально отыграть и получить плюшки на площадках, перечисленных в следующем списке:
- Селектор.
- Vavada.
- Turbo.
- 1xSlots.
- Play Fortuna.
- SuperSlots.
- Friends.
- Eldorado.
- Lev.
- Cat.
Полный список казино с бездепозитными бонусами на сайте https://vsetopcasino.com/bezdepozitnye-bonysy/ можно посмотреть. Следует прилагать усилия в поиске игры без вложений. Бывает, заведение напрямую не анонсирует свободные вращения, но предоставляет их при введении промокодов от партнерских ресурсов.
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