Интернет казино без депозита: как выгодно играть с бонусами?

Чтобы игроки заходили к ним с большим желанием, требуется дополнительный стимул — бонусы. Давайте рассмотрим какими они бывают.

Виды бездепозитных поощрений

Общую группу подарков делят на две — оплачиваемые и не требующие пополнения счета. Подробнее рассмотрим вторую категорию. Это денежные суммы и фриспины. Бывают случаи, когда операторы совмещают в одном наборе оба варианта.

Бездепозитные бонусы не являются распространенными фишками. Дело в том, что первым «шаг навстречу» делает оператор. У игрока есть много вариантов воспользоваться подарком и уйти на другую площадку. Чтобы оградить себя от убытков, казино требует гарантии на дивиденды от предоставленных средств. Это прокрутка суммы, в несколько раз превышающей бонусную, за короткий срок времени. Для предоставления бесплатных плюшек предусмотрены разные ситуации. По ним можно условно сортировать бездепы:

Создание аккаунта.

Индивидуальное вознаграждение.

Приз за участие в акционных событиях.

Дополнительное поощрение за переход на следующую ступень в программе лояльности.

Это эффективный метод для поддержания новых и постоянных клиентов. Но от них требуются действия, которые принесут пользу площадке.

Как получить

Перечни действий зависят от разновидности бонуса. Новым пользователям понадобится пройти регистрацию и верификацию. Это несложно, поскольку процесс сводится к заполнению формы обратной связи или передачи согласия на использование сведений из профиля соцсети.

Верификация займет больше времени. Придется отправить на проверку сканы паспорта и квитанции проведения платежа через банк. Это самый распространенный вариант, но саппорт может запросить и другие документы. Верифицированные игроки гарантированно получают выплаты без задержек, поэтому не стоит надолго откладывать проверку.

Игроки с учетной записью автоматически присоединяются к программе лояльности (если казино ее проводит). Проявляя активность, геймер собирает баллы и повышает свой статус. Лояльность казино выражается в более широких льготах и специальных призах. Это еще один вариант, позволяющий получать фриспины без дополнительного депозита.

Такая же возможность предоставляется за участие в акциях, выполнение каких-то действий:

Установка мобильного приложения на смартфон.

Публикация поста или комментария в соцсети.

Заполнение профиля личными данными.

Выполнение третьего пункта дает основание для получения свободных прокруток ко дню рождения.

Чтобы не пропустить анонсы акций или запуск новых бездепов, надо отслеживать новости площадки, в некоторых случаях (день рождения) самостоятельно отправлять запросы в службу поддержки.

Лучшие казино с бездепами

Самыми популярными заведениями являются те, что предоставляют бесплатно деньги и фриспины на выгодных условиях. Реально отыграть и получить плюшки на площадках, перечисленных в следующем списке:

Селектор.

Vavada.

Turbo.

1xSlots.

Play Fortuna.

SuperSlots.

Friends.

Eldorado.

Lev.

Cat.

Полный список казино с бездепозитными бонусами на сайте https://vsetopcasino.com/bezdepozitnye-bonysy/ можно посмотреть. Следует прилагать усилия в поиске игры без вложений. Бывает, заведение напрямую не анонсирует свободные вращения, но предоставляет их при введении промокодов от партнерских ресурсов.