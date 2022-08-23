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Чехія має намір очолити відбудову України, — міністр промисловості Сікела

Про це інформує Euractiv.

Зазначається, що міністр Сікела під час зустрічі чеських послів у Празі заявив, що українська сторона представила документ, який визначає їхні потреби, пов’язані з відновленням критичної інфраструктури після російського вторгнення.

Сікела додав, що його міністерство заснувало «Бізнес-клуб Україна» — платформу для поєднання інформації щодо запитів України з пропозиціями чеських компаній.

«Ми також співпрацюємо з міністерством закордонних справ над спільним документом щодо реконструкції країни», — сказав Сікела.

23 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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