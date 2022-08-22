ISW: Росіяни навряд чи захоплять більше територій в найближчі місяці Cеред ночі окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури в Харкові » Зведення Генштабу: Ворог має частковий успіх біля Благодатного На Миколаївському напрямку окупанти вели штурм в районі Благодатного і досягли часткового успіху. Джерело: Генштаб ЗСУ Деталі: На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Катеринівки та Ободів Сумської області. На Харківському напрямку ворог стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба. На Слов’янському напрямку противник продовжив стріляти біля Дібрівного, Мазанівки та Долини. Намагався наступати у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов. На Краматорському напрямку були обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається наступати у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку ворог стріляв із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають.