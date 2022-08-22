Власти Албании задержали граждан РФ и Украины, пытавшихся проникнуть на военный завод

Власти Албании заявили в воскресенье, что они выясняют, почему два гражданина России и один гражданин Украины пытались проникнуть на территорию военного завода.

Министерство обороны Албании сообщило в субботу вечером, что двое военнослужащих получили легкие ранения при задержании 24-летнего мужчины из России, который вошел на территорию военного завода в городе Грамши и пытался сделать фотографии. Он оказал сопротивление при задержании и использовал спрей против военнослужащих.

Еще двое, 33-летняя россиянка и 25-летний украинец, были задержаны недалеко от завода.

Министр обороны Албании Нико Пелеши заявил в воскресенье, что пока рано судить о мотиве, но сослался на возможную связь с вторжением России в Украину.

«Учитывая широкий региональный контекст и геополитический контекст, это нельзя рассматривать как обычный гражданский инцидент, но мы не можем спешить с выводами», – сказал он после посещения раненых военных в больнице.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил в субботу, что трое задержанных «подозреваются в шпионаже», не сообщив подробностей.

СМИ Тираны сообщили, что трое подозреваемых были блогерами, которые часто посещали заброшенные военные базы и другие крупные заводы в разных странах.

Пелеши сказал, что расследование покажет, были ли они блогерами и каковы были их мотивы.

Когда Албания находилась под коммунистическим правлением, завод в Грамши производил автоматы АК 47 российской разработки.

На сайте минобороны Албании говорится, что сейчас завод производит продукцию для оборонной промышленности. В прошлом он также использовался для демонтажа стрелкового оружия и боеприпасов.

Албания, член НАТО с 2009 года, присоединилась к США и другим западным странам, осудившим вторжение России в Украину, и ввела санкции против Москвы.