«Укрзализныця» отменяет поезда в Харьков на День Независимости

На День Независимости будут отменены пригородные и региональные рейсы из Харькова, а поезда дальнего сообщения будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе. Об этом сообщает акционерное общество «Укрзализныця» на Facebook в воскресенье, 21 августа.

«В связи с введением комендантского часа в Харьковской области с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа Укрзализныця по соображениям безопасности призывает пассажиров перенести поездку из/в Харьков в указанные даты. Пригородные и региональные рейсы из/в Харьков на День независимость Украины будут отменены, а поезда дальнего сообщения будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе», — говорится в заявлении перевозчика.

«Укрзализныця» просит следить за обновлениями на официальных каналах Харьковской ВГА и УЗ.