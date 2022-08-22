Украинцы вернулись к довоенным объемам расходов

Об этом рассказала вице-президент компании Visa Вера Платонова в интервью украинскому Forbes, передает Оффшор.

«Если сравнить с февралем, взяв значение в этом месяце за 100%, дневной объем снятия наличных денег в марте просел до 58%, а платежи за товары и услуги — до 73%. Из-за сложностей с инкассацией в банкоматах в марте популярной стала услуга снятия наличных денег в кассах магазинов: плюс 20% по объему транзакций по сравнению с февралем. В июне этот показатель вернулся к довоенным показателям», – рассказала Платонова.

Она отметила, что в июне снятие наличных составило уже 77% от февральского показателя, а торговые операции выросли до 107%.

“То есть мы можем сказать, что Украина вернулась к довоенным объемам расходов в торговых сетях и интернет-платежах”, – отметила Платонова.

В то же время наблюдается сокращение в секторе малого и среднего бизнеса. Среди сегмента с месячным оборотом до $35 тыс. более 10% прекратили существование.