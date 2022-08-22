Как подобрать подложку для ламината: 6 вариантов материала изготовления Ціни на газ у Європі перевищили 2800 доларів за тисячу кубометрів » Українські повітряники збили «Алігатора» та безпілотники окупантів У неділю українські повітряники знищили вертоліт Ка-52 та сім безпілотників російських окупантів. Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Facebook Дослівно: «21 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети «Калібр» та вертоліт Ка-52 російських окупантів». Деталі: Українські бомбардувальники та штурмова авіація завдали близько десяти авіаударів по броньованій техніці, взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, зенітних ракетних ракетних комплексів, живій силі та логістиці ворога.