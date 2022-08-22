У ЗСУ є максимум 10 тижнів на контрнаступ — експерт

Естонський генерал-майор Вейко-Велло Пальм вважає, що наближення осені означає, що в обох сторін залишається вісім-десять тижнів для організації масштабних атак.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє портал ERR.

За словами Пальма, у тактичному плані російські сили продовжують вести наступ, тому не можна сказати, що їх десь рішуче зупинили.

«Збройні сили України великих наступальних операцій не проводять. Тимчасове вікно для великих наступів відносно коротке — вісім-десять тижнів. Із середини жовтня буде дуже складно організувати наступ «, — сказав Пальм.

Він зазначив, що російській армії, як і раніше, не вдалося досягти значних успіхів: вони не змогли нікуди прорватися. «У багатьох місцях українська інформаційна операція разом із контратаками спрацювала дуже добре, і мені здається, що російське керівництво запанікувало», — сказав він.

За словами Пальма, хід війни показав, що масовий наступ, який використовують російські війська, є дуже поганою тактикою.

«У російської армії свої проблеми, у них немає коштів, щоб рішуче змінити ситуацію, вони ніде не домоглися вирішальної переваги. Україна добре чинила опір за допомогою західної зброї та навчання. «Вони добре атакують у потрібних місцях. Російські сили не можуть зберігати темп і вони зазнають високих бойових втрат», — сказав він.