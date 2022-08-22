У ЗСУ є максимум 10 тижнів на контрнаступ — експерт Полякова спалила свій кокошник на Лисій горі » У війні з Росією загинули майже 9 тисяч українських героїв, — Залужний Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у війні з Росією загинуло майже 9 тисяч українських військових Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. Відповідну заяву Залужний зробив 22 серпня під час виступу на форумі ветеранів «Захисники. Перекличка». «У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, — наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули», — сказав Залужний.