У війні з Росією загинули майже 9 тисяч українських героїв, — Залужний

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідну заяву Залужний зробив 22 серпня під час виступу на форумі ветеранів «Захисники. Перекличка».
«У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, — наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули», — сказав Залужний.
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