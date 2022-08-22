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У Шольца урвався терпець і він почав говорити відверто: Путін хоче новий пакт Молотова — Ріббентропа

Путін Шольц

Про це Павло Клімкін написав у facebook.

Таким чином колишній міністр закордонних справ України відреагував на слова Шольца про зміст розмови з Путіним напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

«Путін хоче новий пакт Молотова — Ріббентропа. Не більше і не менше. У Шольца нарешті «урвався терпець», і він почав говорити більш відверто. Шольцу Путін сказав, що Україна та Білорусь не можуть існувати як незалежні держави. Він також каже, що Путін хотів поділити Європу олівцем і повністю захопити Україну. Саме це і означає новий пакт», — переконаний Клімкін та нагадав, що пакт Молотова-Ріббентропа призвів до Другої світової.

На його думку, Захід прокидається і починає розуміти, що дати Путіну досягти будь-якого успіху означає ескалацію.

«На жаль, Захід також обережно ставиться до нашої перемоги, оскільки побоюється реакції російського режиму і насамперед не знає, що робити з Росією. Ми маємо надихнути і переконати Захід на правильну відповідь — Росію потрібно перемогти. Декілька місяців тому цього в багатьох західних столицях навіть не могли собі уявити, але більш відверті слова Шольца є свідченням змін щодо Росії. Ці зміни потрібно підтримати», — переконаний Клімкін.

22 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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