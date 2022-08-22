Турция: недвижимость для жизни и инвестиций

Турция славится гостеприимством, вкусным кофе и шикарными морскими пейзажами. Именно поэтому многие заинтересованы в покупке недвижимости в Турции. Это прекрасная возможность переехать в страну с длинным морским сезоном или, например, сдавать жилье приезжим.

Где купить жилье в Турции?

На сайте https://hayatestate.com/turkey представлен огромный выбор недвижимости по разным ценам, на любой вкус. Вы можете выбрать дом ближе к морю; в спокойном районе, или напротив, в шумном и активном месте.

Зачем покупать жилье в Турции:

Для себя. Если вы давно хотели сменить страну проживания. В Турции облегченная процедура покупки жилья. Вы заплатите всего 4% налога от кадастровой стоимости недвижимости. Помощь в оформлении документов мы берем на себя.

Для сдачи в аренду. В Турции длинный морской сезон и много желающих снять апартаменты. Например, в Аланию приезжает множество туристов с Казахстана, Украины, а также с Европы. Уже в первый год вы сможете вернуть до 10% от стоимости.

Для инвестиций. Цена на недвижимость постоянно растет. Покупая и продавая жилье, можно заработать 15-40% годовых от стоимости жилья.

Мы можем предложить вам: квартиры и апартаменты, виллы и особняки, а также таунхаусы. Оказываем полное сопровождение в оформлении документов, проверке и экспертизе жилья перед покупкой.

По вашим запросам мы формируем подборку объектов, далее согласовываем детали, и вот вы уже в Турции, выбираете жилье мечты.

В каком виде вы получаете объект?

Апартаменты практически сразу готовы для жилья! Недвижимость сдается с чистовой отделкой. Вам не придется заниматься ремонтом, искать подрядчиков, продумывать детали.

Застройщик предоставляет встроенную мебель на кухне, а также ванную комнату со всем необходимым.

Покупка недвижимости в Турции, с помощью Hayat Estate — это надежно, быстро и, самое главное, вам не придется заниматься ремонтом и тратить на это свое время, которое можно провести с удовольствием!