Продажи российского оружия рухнули в 6 раз — военный металлолом не покупают

Форум «Армия-2022», который проходил в Москве с 15 по 21 августа и, по данным Минобороны, принял делегации из 72 стран, завершился с провальным результатом для российского военно-промышленно комплекса. Многие теперь считают, что российское оружие показало себя неэффективным на фоне агрессии против Украины. Кроме того, все военка РФ под санкциями.

Несмотря на то, что рекламировать оружие ездил лично Путин, пообещавший «самые современные образцы» союзникам России, объем заключенных «Рособоронэкспортом» зарубежных контрактов сократился в 6 раз.

Входящая в холдинг «Ростех» госкорпорация, которая выполняет функции монопольного экспортера вооружений, по итогам форума заключила лишь два договора на 390 млн долларов.

Спрос на российское оружие падает в том числе после того, как весь мир увидел его в действии в Украине: война нанесла «огромный удар» по репутации российских поставщиков, говорит президент американского Wilson Center, а в прошлом посол Марк Грин.

«Я не думаю, что какая-либо страна, увидев, как примитивные русские бомбы взрывают здания, скажет: да, это то, что нам надо», — поясняет Грин (его цитирует Newsweek).

Кроме того, само производство вооружений оказалось на грани коллапса: санкции отрезали российских производителей от импортных компонентов, а таких в различных видах вооружений не менее 450, выяснили эксперты Royal United Services Institutе. Они исследовали 27 видов оружия, захваченного в Украине, в том числе дроны «Орлан-10» и танки Т-90, и пришли к выводу, что сотни деталей зарубежных производителей заменить невозможно.

Американская разведка полагает, что «Рособоронэкспорт» не сможет исполнить контракты с африканскими странами из-за войны, где армия лишилась сотен танков, половины боевой авиации Черноморского флота, а также продолжает «прожигать» запасы дронов и артиллерии. «Мы предвидим, что у них будет реальная проблема с поставками оборудования, учитывая то, с какой скоростью они теряют его в Украине», — заявил Foreign Policy высокопоставленный источник в разведке.

Срыв контрактов с ключевыми клиентами будет означать «геополитическую катастрофу» для Кремля, полагает старший научный сотрудник Center for a New American Security Сэмуэль Бендетт. Поэтому, рассуждает он, Россия сделает все возможное, чтобы не отменять экспорт в Алжир, Вьетнам и Индию, даже несмотря на то, что оружие отчаянно нужно для продолжения войны в Украине.