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Прем’єр Японії Кісіда захворів на COVID-19

Фуміо Кісіда

Про це повідомляє японське видання Kyodo.

Як йдеться у повідомленні, 65-річний прем’єр-міністр Японії Кісіда отримав позитивний тест на коронавірус.

«Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда отримав позитивний результат на новий коронавірус у неділю, за день до того, як він мав повернутися до своїх обов’язків, але його симптоми легкі», — повідомили в офісі прем’єр-міністра.

За даними офісу, ще з суботи, 20 серпня, Кісіда почав відчувати невелику лихоманку та кашель.

«65-річний чоловік, який зараз відпочиває у своїй офіційній резиденції, швидше за все, з понеділка буде виконувати свої обов’язки дистанційно, перебуваючи в ізоляції, доки його симптоми не зникнуть», — пише Kyodo.

Також повідомляється, що Японія переживає сьому хвилю зараження коронавірусом з рекордними щоденними новими випадками.

22 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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