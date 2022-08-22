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Попросила знайти камуфляж її розміру і видати зброю – Порошенко розповів, як дружина відреагувала на російське вторгнення

Попросила знайти камуфляж її розміру і видати зброю &#8211; Порошенко розповів, як дружина відреагувала на російське вторгнення

Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт в інтерв’ю Прямому розповів, як відреагувала на початок повномасштабного вторгнення його дружина Марина.

На запитання, чому вона не поїхала з Києва, Порошенко відповів:”Чесно кажучи, думаю, що про це треба питати в неї. Бо з першої хвилини війни я їй сказав, що я поїхав в місце, де ми формуємо батальйон територіальної оборони, а ти збирайся, весь Київ виїжджає — і ти з ними. Її реакція мені запам’ятається на все життя. Вона була дуже здивована і не допускала навіть думки такої. Єдине, що попросила, щоб десь знайти камуфляж її розміру і видати їй зброю”, – згадує Порошенко.

“Це — справжня українка! Я дуже тішуся і пишаюся, що 38 років тому я не помилився, коли обрав саме таку дружину – бойову, патріотичну, професійну. Вона вже через дві години на щойно організованій кухні почала керувати підготовкою їжі для добровольців, які прийшли записуватися в територіальну оборону Києва, організувала дівчат, разом з нашою службою тилу організувала підвезення продуктів, скоординувала благодійну медичну допомогу, бо вона в мене лікар, кандидат медичних наук. З  нею легше переносити тяготи військової служби”, – розповів  п’ятий Президент.

 

 

 


22 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

1 comment to Попросила знайти камуфляж її розміру і видати зброю – Порошенко розповів, як дружина відреагувала на російське вторгнення

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